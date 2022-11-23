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Павел Каманцев: приглашение российских судей на международные матчи находится на стопе

Павел Каманцев: приглашение российских судей на международные матчи находится на стопе
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался об отсутствии российский судей в международных матчах, а также прокомментировал причины неприглашения арбитров.

«Были контакты с ФИФА по участию российских судей на международных матчах? У нас есть участие в образовательных программах, арбитры летают на обучения. Я так понимаю, что приглашение на матчи наших судей находится на стопе. УЕФА и ФИФА не делали никаких высказываний по этому поводу. Думаю, это связано с юридическими ограничениями, потому что любое высказывание может понести какие-то последствия. Мы тоже не видим причины для того, чтобы что-то выяснять. Это их право — вызывать на матчи наших арбитров или нет», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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