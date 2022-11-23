Японские болельщики убрали мусор с трибун стадиона после победы над Германией

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Японии одержала волевую победу над Германией со счётом 2:1. После этой исторической победы болельщики «синих самураев» проявили свою культурность и собрали мусор с трибун стадиона «Халифа Интернейшнл» в Дохе, где проходила игра.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Сборная Японии проигрывала по ходу встречи, пропустив гол на 33-й минуте, когда Илкай Гюндоган реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме «самураи» сумели перевернуть ход встречи благодаря голам Рицу Доана и Такумы Асано после передачи Коу Итакуры.

Сборная Японии выступает на чемпионате мира в группе Е. Во 2-м туре группового этапа Япония встретится с Коста-Рикой, матч состоится 27 ноября, начало – в 13:00 мск.