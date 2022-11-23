Эден Азар и Де Брёйне выйдут в стартовом составе Бельгии на матч с Канадой

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 23 ноября, состоится матч 1-го тура группы F между сборными Бельгии и Канады. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али».

Команды огласили стартовые составы на матч:

Бельгия: Тибо Куртуа, Леандер Дендонкер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Аксель Витсель, Янник Карраско, Кевин Де Брёйне, Эден Азар, Миши Батшуайи-Атунга.

Канада: Милан Борян, Алистер Джонстон, Стивен Витория, Камаль Миллер, Ричи Ларьи, Атиба Хатчинсон,

Стефен Эустакиу, Дэвид Хойлетт, Тажон Бушанан, Альфонсо Дэвис, Джонатан Дэвид.

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