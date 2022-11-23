Сергей Пиняев: счастлив, что мне сразу же удалось дебютировать за сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, забивший победный гол в ворота «Спартака», прокомментировал дебют в составе сборной России.

«Было приятно оказаться в составе национальной сборной. Там много высококлассных игроков, отличная подготовка футболистов, приятная атмосфера. Счастлив, что мне удалось сразу же дебютировать.



Хватило ли сил на сегодня? Я же играл, всё хорошо. В моменте с голом прочитал заранее, что вратарь отдаст именно в ту зону. Заранее побежал туда. Мяч попал мне в ноги, я забил гол — вот и всё», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После победы «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на вторую строчку группы В Фонбет Кубка России. На первом месте «Спартак» (12), на третьем «Зенит» (9), а замыкает квартет «Факел» (0).