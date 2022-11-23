Йоканович: «Ахмат» сегодня заслужил победу

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение московского клуба в матче с «Ахматом». Команды встречались в рамках Кубка России, грозненцы одержали победу со счётом 2:1.

«Ахмат» сегодня заслужил победу. Они очень хорошо выглядели в первые 45 минут матча: они были сильнее, быстрее, мы же допускали слишком много ошибок. Мы начали играть только в пять часов, тогда как стартовый свисток арбитра прозвучал в четыре. Да, мы забили гол, создали ещё много моментов, но этого оказалось недостаточно. Мы поплатились сполна за плохое начало матча. Конечно, мы разочарованы таким результатом.

Мы на базе работали на искусственном газоне. Сегодня обе команды играли на одном и том же поле, так что жаловаться нам не на что. Во втором тайме мы показали, что можем и на таком покрытии показывать хороший футбол.

С «Оренбургом» будет последний матч года, который будет по-настоящему кубковым, ведь нас устроит только победа. Нам нужно подойти к ней с абсолютно другим настроем и желанием победить», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.