Испания стала первой сборной с 1966 года, сделавшей более 1000 передач в матче ЧМ

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Испании разгромила Коста-Рику со счётом 7:0. Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Фурия Роха» стала первой командой, кто сумел совершить более 1000 передач в матче мундиаля без учёта игр с дополнительными таймами.

Также сборная Испании установила рекорд по точным передачам за матч (976) и владению мячом (81,8%). Благодаря точному контролю мяча испанские футболисты не позволили игрокам Коста-Рики нанести ни одного удара по своим воротам.

Благодаря разгромной победе Испания набрала три очка и заняла первое место группы Е. На второй строчке располагается Япония (3), на третьей Германия (0), а замыкает квартет Коста-Рика (0). В следующем туре Испания встретится с Германией. Игра состоится 27 ноября, начало – в 22:00 мск.