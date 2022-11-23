Мурат Якин: думаю, мы лучшая сборная Швейцарии, которая когда-либо существовала

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин рассказал, в каком состоянии команда подошла к чемпионату мира.

«Я думаю, что мы лучшая сборная Швейцарии из когда-либо существовавших — у нас есть фантастические игроки, которые играют за рубежом, и я убеждён, что мы проведём лучший чемпионат мира. Считаю, что у нас отличная команда с отличным командным духом, который был достигнут за последние пару лет. Мы значительно выросли с футбольной точки зрения, и теперь мы хотим написать историю», — сказал Якин в интервью The Independent.

24 ноября швейцарцам предстоит встретиться со сборной Камеруна. Также в одну группу с Швейцарией попали Бразилия и Сербия. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.