«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России
Поделиться
Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России — 2022/2023 между «Краснодаром» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержали футболисты «Краснодара».
Единственный мяч в игре забил полузащитник хозяев Ильзат Ахметов. Он отличился на первой минуте встречи. Таким образом, «Краснодар» взял реванш за поражение в предыдущей встрече между этими командами. Тогда москвичи выиграли по итогам серии пенальти (основное время завершилось со счётом 2:2).
После 5-го тура «Краснодар» занимает первое место в группе, набрав 10 очков. Железнодорожники располагаются на третьем месте с восемью очками. В последнем туре группового этапа «Краснодар» сыграет с «Химками», а «Локомотив» — с «Пари Нижний Новгород».
Фонбет Кубок России. Группа A
23 ноября 2022, среда. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Ахметов – 1'
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
02:17
-
02:17
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
Партнерский контент