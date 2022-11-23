Бельгия — Канада: Куртуа отразил пенальти
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Сегодня, 23 ноября, проходит матч 1-го тура группы F между сборными Бельгии и Канады. Игра идёт на стадионе «Ахмед бин Али».
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа отразил пенальти на 10-й минуте. После подачи с углового Тажон Бушанан пробил по воротам бельгийцев, а мяч попал в отставленную руку Янника Карраско. За это полузащитник получил жёлтую карточку, а главный арбитр назначил пенальти. Тибо Куртуа угадал направление удара Альфонсо Дэвиса и отразил пенальти.
Сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призёром мундиаля. Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории. Впервые канадцы участвовали в чемпионате в 1986 году.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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