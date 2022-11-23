Полузащитник «Сочи» Макарчук: Месси проклят? У него семь «Золотых мячей»! Какие вопросы?

Защитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии со счётом 1:2 в матче чемпионата мира, а также поделился мнением, есть ли проклятие на Лионеле Месси, которому ещё не удалось выиграть мундиаль.
«Удивился результату матча Аргентины и Саудовской Аравии, весь мир удивился! В таких турнирах, как чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов всегда происходят сенсации. Тем более что это мундиаль — у всех куча эмоций. Команда может быть по составу намного хуже, но за счёт дисциплины, самоотдачи происходят такие сенсационные результаты. Аргентина, несмотря на такое поражение, остаётся фаворитом чемпионата мира в Катаре.
Месси проклят? У него семь «Золотых мячей»! Какие вопросы? Да, ему осталось только чемпионат мира выиграть!» — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 24 ноября 2022
-
02:17
-
02:17
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55