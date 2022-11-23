Полузащитник «Сочи» Макарчук: Месси проклят? У него семь «Золотых мячей»! Какие вопросы?

Защитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии со счётом 1:2 в матче чемпионата мира, а также поделился мнением, есть ли проклятие на Лионеле Месси, которому ещё не удалось выиграть мундиаль.

«Удивился результату матча Аргентины и Саудовской Аравии, весь мир удивился! В таких турнирах, как чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов всегда происходят сенсации. Тем более что это мундиаль — у всех куча эмоций. Команда может быть по составу намного хуже, но за счёт дисциплины, самоотдачи происходят такие сенсационные результаты. Аргентина, несмотря на такое поражение, остаётся фаворитом чемпионата мира в Катаре.



Месси проклят? У него семь «Золотых мячей»! Какие вопросы? Да, ему осталось только чемпионат мира выиграть!» — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.