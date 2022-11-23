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Полузащитник «Сочи» Макарчук: Месси проклят? У него семь «Золотых мячей»! Какие вопросы?

Полузащитник «Сочи» Макарчук: Месси проклят? У него семь «Золотых мячей»! Какие вопросы?
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Защитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии со счётом 1:2 в матче чемпионата мира, а также поделился мнением, есть ли проклятие на Лионеле Месси, которому ещё не удалось выиграть мундиаль.

«Удивился результату матча Аргентины и Саудовской Аравии, весь мир удивился! В таких турнирах, как чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов всегда происходят сенсации. Тем более что это мундиаль — у всех куча эмоций. Команда может быть по составу намного хуже, но за счёт дисциплины, самоотдачи происходят такие сенсационные результаты. Аргентина, несмотря на такое поражение, остаётся фаворитом чемпионата мира в Катаре.

Месси проклят? У него семь «Золотых мячей»! Какие вопросы? Да, ему осталось только чемпионат мира выиграть!» — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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