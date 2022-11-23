Тьяго Силва: до трофея далеко, но сборная Бразилии мечтает о нём каждый день

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва поделился мыслями о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира в Катаре со сборной Сербии.
«Мы знаем, что это трудное соревнование, и нам нужно быть готовыми, особенно к первому матчу. Этот матч важен для сохранения спокойствия, и мы уверены, что всё будет хорошо. Мы верим в то, что мы делали до сегодняшнего дня, у нас всё отлично. Я могу сказать фанатам сборной — верьте в нас, мы готовы провести отличный чемпионат мира. До трофея пока далеко, но о нём можно мечтать, что мы и делаем каждый день.
Неймар после травм и тревог сейчас в лучшей форме. Он скромный человек, и наша команда поможет ему чувствовать себя ещё спокойнее, разделив обязанности. Это поможет ему играть лучше, и нужно в полной мере пользоваться лучшими сторонами этой версии Неймара», — приводит слова Тьяго Силвы Daily Mail.
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