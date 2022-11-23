Роналду: мы хотим, чтобы наши сограждане гордились нами
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре. Напомним, недавно португалец покинул «Манчестер Юнайтед».
«Скоро мы начнём играть на самом важном турнире. Хочется, чтобы этот путь стал для нас успешным и мы прославили свою страну. Мы хотим, чтобы наши сограждане гордились нами и были счастливы. Нет ничего невозможного! Вперёд, Португалия!» – написал Роналду в социальной сети.
На чемпионате мира Роналду вместе со сборной Португалии сыграет в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. В первом матче Португалия встретится с Ганой. Встреча состоится завтра, 24 ноября.
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