Бельгия обыграла Канаду благодаря голу Батшуайи

Сегодня, 23 ноября, проходил матч 1-го тура группы F между сборными Бельгии и Канады. Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу европейской команды.



На 44-й минуте Миши Батшуайи-Атунга забил единственный гол в игре. Игроки сборной Бельгии совершили дальний заброс на половину поля соперника — Тоби Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд. Мяч получил Батшуайи. Нападающий ускорился вперёд и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот Милана Боряна.



Сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призёром мундиаля. Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории. Впервые канадцы участвовали в чемпионате в 1986 году.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.