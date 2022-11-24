Илон Маск: трафик чемпионата мира сегодня достиг почти 20 тысяч твитов в секунду

Новый владелец социальной сети «Твиттер» Илон Маск рассказал о высокой активности пользователей в четвёртый день чемпионата мира по футболу в Катаре.



«Трафик чемпионата мира сегодня достиг почти 20 тысяч твитов в секунду! Прекрасная работа команды «Твиттера» по менеджменту рекордной нагрузки», — написал в своём твиттер-аккаунте Илон Маск.



В четвёртый день чемпионата мира по футболу в Катаре состоялись четыре встречи. Сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью (0:0), сборная Германии сенсационно уступила команде Японии (1:2), Испания разгромила Коста-Рику (7:0), а сборная Бельгии одержала минимальную победу над Канадой (1:0).



Ранее сенаторы-демократы из США направили письмо в Федеральную торговую комиссию США с просьбой провести расследование о его руководстве «Твиттером». Они опасаются, что деятельность Маска приведёт к уничтожению соцсети как площадки.

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