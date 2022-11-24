Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 23 ноября, турнирная таблица
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23 ноября завершились матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых выступили команды из групп E и F. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа Е
- Германия — Япония — 1:2;
- Испания — Коста-Рика — 7:0.
Группа F
- Марокко - Хорватия — 0:0;
- Бельгия — Канада — 1:0.
По итогам игрового дня лидером группы Е стала Испания, которая набрала три очка. Япония (3) располагается на второй позиции из-за разницы забитых и пропущенных мячей. На третьем месте находится Германия (0), а замыкает квартет Коста-Рика (0).
В квартете F единоличным лидером является сборная Бельгии (3). Второе-третье место делят между собой Хорватия и Марокко (у всех по одному очку), а на четвёртой позиции находится Канада (0).
Комментарии
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