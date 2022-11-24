Галактионов: нам, безусловно, нужно усиление

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча пятого раунда Кубка России с «Краснодаром». В нём железнодорожники потерпели поражение со счётом 0:1. Единственный гол на 15-й секунде матча забил полузащитник «быков» Ильзат Ахметов.
«Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали наших футболистов на победу. В игре были моменты, от которых мы можем оттолкнуться в дальнейшем. Понятно, что игра показала и определённые проблемы с точки зрения качества, состояния футболистов. Их в любом случае можно поблагодарить, потому что на поле не было равнодушных.
Я думаю, что команда находится в такой ситуации, когда усиление, безусловно, нужно. Причём в каждую линию, вне зависимости от амплуа. Опытных футболистов, качественных футболистов. В то же время нам необходимо очень серьёзно провести зимнюю межсезонную подготовку для того, чтобы улучшить состояние игроков в первую очередь. Функциональная готовность — всему фундамент. Если команда будет готова, то мы будем от этого отталкиваться и получим определённое развитие и качество игры», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.
- 24 ноября 2022
-
02:17
-
02:17
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55