Галактионов: нам, безусловно, нужно усиление

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча пятого раунда Кубка России с «Краснодаром». В нём железнодорожники потерпели поражение со счётом 0:1. Единственный гол на 15-й секунде матча забил полузащитник «быков» Ильзат Ахметов.

«Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали наших футболистов на победу. В игре были моменты, от которых мы можем оттолкнуться в дальнейшем. Понятно, что игра показала и определённые проблемы с точки зрения качества, состояния футболистов. Их в любом случае можно поблагодарить, потому что на поле не было равнодушных.

Я думаю, что команда находится в такой ситуации, когда усиление, безусловно, нужно. Причём в каждую линию, вне зависимости от амплуа. Опытных футболистов, качественных футболистов. В то же время нам необходимо очень серьёзно провести зимнюю межсезонную подготовку для того, чтобы улучшить состояние игроков в первую очередь. Функциональная готовность — всему фундамент. Если команда будет готова, то мы будем от этого отталкиваться и получим определённое развитие и качество игры», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.