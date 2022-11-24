Линекер: BBC недостаточно говорила о других проблемах во время чемпионата мира в России

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, в очередной раз высказался о решении BBC не показывать церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре.



«Думаю, четыре года назад, когда мы были в России, мы были частью спортвошинга. Я оглядываюсь назад и чувствую себя немного неловко. Возможно, мы действительно недостаточно много говорили о других проблемах. Думаю, мы извлекли уроки из того, что мы считали ошибочным. Оглядываясь назад, должен сказать, что нам следовало говорить больше.



Чемпионат мира в Катаре — самый противоречивый в истории. В каждой стране есть разные события, разные культуры, вещи оцениваются по-разному. Но здесь важной разницей стала коррупция. Я чувствовал, что важно подчеркнуть это.



BBC всегда показывает церемонию открытия Олимпийских игр, но мы никогда не показывали церемонию открытия чемпионата мира по футболу на BBC One. Это не так важно. Обычно это 15–20 минут деталей, которые происходят в фоновом режиме», — приводит слова Линкера BBC.

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