Пресс-секретарь Португалии не позволил Фернандешу ответить на вопросы о Роналду и «МЮ»

Курьёзный случай произошёл во время пресс-конференции сборной Португалии в преддверии матча чемпионата мира с Ганой. Как сообщает The Sun, английский журналист задал вопрос полузащитнику Бруну Фернандешу на английском языке о Криштиану Роналду, однако пресс-атташе сборной запретил футболисту отвечать на английском.
Затем Фернандеш начал отвечать на португальском на вопрос, беспокоит ли его состояние «Манчестер Юнайтед» на фоне расторжения контракта с Роналду и скорой продажи клуба, но пресс-секретарь португальской команды отключил синхронный перевод для журналистов.
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за скандального интервью португальца, в котором тот критически высказывается о клубе и о наставнике команды Эрике тен Хаге. После этого владельцы команды, семья Глейзеров, объявила, что в скором времени может выставить клуб на продажу.
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