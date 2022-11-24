Пресс-секретарь Португалии не позволил Фернандешу ответить на вопросы о Роналду и «МЮ»

Курьёзный случай произошёл во время пресс-конференции сборной Португалии в преддверии матча чемпионата мира с Ганой. Как сообщает The Sun, английский журналист задал вопрос полузащитнику Бруну Фернандешу на английском языке о Криштиану Роналду, однако пресс-атташе сборной запретил футболисту отвечать на английском.

Затем Фернандеш начал отвечать на португальском на вопрос, беспокоит ли его состояние «Манчестер Юнайтед» на фоне расторжения контракта с Роналду и скорой продажи клуба, но пресс-секретарь португальской команды отключил синхронный перевод для журналистов.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за скандального интервью португальца, в котором тот критически высказывается о клубе и о наставнике команды Эрике тен Хаге. После этого владельцы команды, семья Глейзеров, объявила, что в скором времени может выставить клуб на продажу.