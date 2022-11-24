Член исполкома ФИФА считает, что права на проведение ЧМ в России и Катаре были куплены

Исполнительный член ФИФА Эвелина Кристиллин заявила, что голосования о проведении чемпионатов мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре были связаны с коррупцией.
«В 2010 году было странное двойное голосование по России-2018 и Катару-2022. В этом голосовании принимал участие только исполнительный комитет ФИФА, а не все федерации. Это явно было сфабрикованное голосование, кто-то заплатил за это. Всё дело было в раздаче конвертов. Никогда больше не будет такой ситуации, при которой чемпионат мира по футболу пройдёт в такой стране, как Катар», — приводит слова Кристиллин Football Italia.
Ранее бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что чемпионат мира 2022 года должен был пройти в США, однако глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе президента Франции. При этом, как заявил Блаттер, это было связано с тем, что Катар купил у Франции истребители на несколько десятков миллиардов долларов.
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