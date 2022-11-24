ФИФА не накажет сборную Германии за акцию протеста перед матчем с Японией

ФИФА не будет применять дисциплинарные санкции в адрес сборной Германии за акцию протеста перед матчем с командой Японии на чемпионате мира в Катаре, сообщает журналист Sky Роб Харрис в своих социальных сетях.
Напомним, перед матчем все футболисты сборной Германии закрыли рот рукой на командном фото. Сопроводили подобным жестом командное фото все игроки стартового состава Германии, в том числе капитан команды Мануэль Нойер. Такой жест был вызван запретом на ношение радужной повязки в матчах турнира в Катаре.
Ранее власти страны Ближнего Востока неоднократно подвергались массовой критике со стороны болельщиков и футболистов в связи с нарушениями прав человека в Катаре.
Матч сборных Германии и Японии завершилась волевой победой японцев со счётом 2:1.
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