Министр иностранных дел Бельгии носила повязку One Love во время матча Бельгия — Канада
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Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб была замечена с повязкой One Love в момент встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Это произошло на матче чемпионата мира, в котором сборная её страны играла против сборной Канады. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер также носила повязку One Love на трибуне во время матча сборной своей страны, сидя рядом с Инфантино.
Ранее капитаны ряда сборных-участниц чемпионата мира планировали надеть повязку One Love, однако ФИФА запретила это делать.
Матч Бельгия — Канада завершился победой бельгийцев со счётом 1:0. Единственный гол забил Миши Батшуайи. Игрок сборной Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти. По итогам 1-го тура Бельгия единолично возглавила группу F.
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