Министр иностранных дел Бельгии носила повязку One Love во время матча Бельгия — Канада

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб была замечена с повязкой One Love в момент встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Это произошло на матче чемпионата мира, в котором сборная её страны играла против сборной Канады. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер также носила повязку One Love на трибуне во время матча сборной своей страны, сидя рядом с Инфантино.

Ранее капитаны ряда сборных-участниц чемпионата мира планировали надеть повязку One Love, однако ФИФА запретила это делать.

Матч Бельгия — Канада завершился победой бельгийцев со счётом 1:0. Единственный гол забил Миши Батшуайи. Игрок сборной Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти. По итогам 1-го тура Бельгия единолично возглавила группу F.