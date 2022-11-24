Хёнесс: Инфантино — катастрофа для всех нас. Наша федерация побоялась идти против ФИФА

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал Немецкий футбольный союз за недостаточно жёсткую позицию в отношении запрета ношения повязки в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира в Катаре. Ранее стало известно, что Федерация футбола Дании готова выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) из-за запрета носить капитанские повязки One Love на текущем чемпионате мира.

«Сначала наш футбольный союз пообещал, что будет принципиален в вопросе ношения повязки, но в итоге серьёзных мер не предпринял. Им не хватило смелости для того, чтобы пойти против решения ФИФА. К слову, я считаю Джанни Инфантино катастрофой для всего футбола. Это была прекрасная возможность заявить ему: «Ты заходишь слишком далеко», – цитирует специалиста Bild.

Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну носить повязку в поддержку ЛГБТ.