У Грулёва предварительно диагностирован перелом ключицы

Известны первые подробности о травме нападающего московского «Динамо» Вячеслава Грулёва, которую он получил в матче Кубка России с «Ахматом». У футболиста предварительно диагностирован перелом ключицы, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Грулёв получил травму на 23-й минуте матча в столкновении с центральным защитником грозненской команды Андреем Семёновым. Он держался за плечо, клубные врачи выбежали оказывать ему помощь и незамедлительно показали тренерскому штабу, что нужна замена. На 28-й минуте вместо Грулёва на поле вышел Даниил Лесовой.
Московское «Динамо» 23 ноября потерпело поражение в Грозном от «Ахмата» со счётом 1:2. В первом тайме хозяева забили два гола – они на счету Мохамеда Конате и Лечи Садулаева (с пенальти). На 57-й минуте у «Динамо» отличился Александр Кутицкий. Грулёв в этом сезоне принял участие в 20 играх команды во всех турнирах и забил пять мячей.
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