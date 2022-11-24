Куртуа спасал, красавицы поддерживали на трибуне. Фото победы Бельгии

Вчера, 23 ноября, проходил матч 1-го тура группы F между сборными Бельгии и Канады. Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу европейской команды.
На 44-й минуте Миши Батшуайи-Атунга забил единственный гол в игре. Игроки сборной Бельгии совершили дальний заброс на половину поля соперника — Тоби Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд. Мяч получил Батшуайи. Нападающий ускорился и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот Милана Боряна.
Сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призёром мундиаля. Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории. Впервые канадцы участвовали в чемпионате в 1986 году.
Лучшие кадры с матча Бельгия — Канада — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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