Марсело покинет греческий «Олимпиакос» спустя 2,5 месяца в клубе

Чемпион Греции «Олимпиакос» намерен расторгнуть контракт с бразильским защитником Марсело из-за проблем с восстановлением и серии неудачных выступлений в первой половине сезона.



Легенда мадридского «Реала» присоединился к команде только в сентябре прошлого года и был встречен на стадионе «Георгиос Караискакис» самым тёплым приёмом.



Однако защитник не смог оправдать огромный ажиотаж вокруг перехода после своего блестящего 15-летнего пребывания в «Реале», где он выиграл 25 крупных наград, в том числе пять трофеев Лиги чемпионов.



Руководство клуба недовольно тем, что бывший игрок сборной Бразилии не может играть более 30 минут за матч, сообщает BeFootball, ссылаясь на FootMercato. Также утверждается, что «Олимпиакос» недоволен неспособностью 34-летнего футболиста восстановить полную физическую форму.



Таким образом, главный тренер «Олимпиакоса» не будет включать Марсело в свои планы на вторую половину сезона, поскольку команда находится на четвёртом месте в таблице Суперлиги.



Марсело не смог начать ни одной игры в старте за «Олимпиакос» и потерял место на позиции левого защитника.



Бразилец провёл всего пять матчей и 121 минуту во всех соревнованиях.