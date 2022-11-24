Бекхэм открыт для переговоров с покупателями «Манчестер Юнайтед»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм открыт для проведения переговоров с потенциальными претендентами на «Манчестер Юнайтед».



По словам источника из близкого окружения Бекхэма, различные инвесторы в прошлом обращались к нему, чтобы оценить его желание поддержать потенциальные предложения по «Манчестер Юнайтед», однако эти переговоры так и не продвинулись вперёд, сообщает Financial Times.



Один банкир, близкий к процессу, сказал, что «Манчестер Юнайтед» может быть продан почти за £ 7 млрд. Аукцион может поднять цену ещё выше, добавил он. Однако некоторые футбольные финансовые эксперты заявили, что даже цена в £ 4–5 млрд слишком высока для клуба, который в прошлом году был убыточным.



Напомним, ранее вышла информация, что семья Глейзер, которая владеет клубом 17 лет, поручила инвестиционным банкирам изучить процесс, который, вероятно, будет включать полную или частичную продажу команды либо стратегическое партнёрство с третьими сторонами.