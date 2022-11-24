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Роберто Мартинес: некрасивая, но заслуженная победа

Роберто Мартинес: некрасивая, но заслуженная победа
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес доволен победой над Канадой со счетом 1:0, несмотря на одну из самых невнятных игр команды за его шестилетний срок пребывания в должности.

После того как Аргентина и Германия проиграли свои первые игры, Бельгия также была близка к поражению, но в итоге команда, занявшая третье место на чемпионате мира 2018 года, возглавила группу, опередив на два очка Хорватию и Марокко.

«Технически это было худшее выступление? Да. Худшая игра? Нет, потому что это победа на чемпионате мира. Мы должны были показать другую сторону нашей игры и должны были очень хорошо защищаться.

Мы забили очень хороший гол. Вы должны отдать должное игре Канады, но мы заслуживаем победы.

Мы должны быть самокритичными и прибавлять. Но лучше делать это, когда у вас есть три очка, особенно после того, как вы увидели, что произошло», — приводит слова Мартинеса Reuters.

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