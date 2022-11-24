«Я видел, но не хотел, чтобы люди шумели». Глебов рассказал о судействе в Таджикистане

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов поделился мнением о современном уровне судейства.



«Я думаю, что если сейчас убрать VAR — будет катастрофа. Вот сколько пенальти за последнее время дали без просмотра видео? Я вообще забыл, когда такое было. Если брать наши игры — у нас 70–80 процентов поставили после VAR. Комличенко тянут за майку, это видно с центра поля, но назначается только через просмотр повторов.



Да вот недавно был диалог с арбитром, с Таджикистаном. Момент в середине поля, я чисто отбираю мяч, судья свистит. «Ты же видел, что я чисто сыграл, зачем свистишь?» — спрашиваю. Знаете, что ответил? «Я видел, но не хотел, чтобы люди шумели». Смотрю на него и не понимаю, как реагировать. Ты видишь, что я чисто играю в мяч, и начинаешь мне рассказывать про болельщиков. Круто», — приводит слова Глебова Sport24.



Глебов накануне стал капитаном сборной России в гостевой товарищеской встрече с Узбекистаном, завершившейся безголевой ничьей (0:0), как и прошлый матч – с Таджикистаном. Отметим, что в «Ростове» капитаном команды является именно Данил.



В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 21 встрече за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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