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Капитан иранского «Трактора» высказался о желании Курбана Бердыева вернуться в Россию

Капитан иранского «Трактора» высказался о желании Курбана Бердыева вернуться в Россию
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Опорный полузащитник и капитан иранского «Трактора» из Тебриза Мехди Киани прокомментировал просьбу главного тренера Курбана Бердыева в адрес руководства покинуть клуб, поскольку у него есть предметное предложение из России.

«Хочу обратиться к тренеру. Независимо от решения руководства клуба относительно вашей просьбы об уходе я благодарю вас и ваших коллег от имени всех игроков. Вы много работали для «Трактора», для нас, футболистов. И у нас с вами были хорошие дни», – приводит слова 35-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, Курбан Бердыев уведомил руководство клуба о том, что в последние дни поднимался вопрос о его возвращении в российский футбол и эти переговоры приобрели максимально серьёзный характер. В связи с этим он официально обратился с просьбой покинуть «Трактор», который возглавляет с июня этого года.

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