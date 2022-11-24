Капитан иранского «Трактора» высказался о желании Курбана Бердыева вернуться в Россию

Опорный полузащитник и капитан иранского «Трактора» из Тебриза Мехди Киани прокомментировал просьбу главного тренера Курбана Бердыева в адрес руководства покинуть клуб, поскольку у него есть предметное предложение из России.



«Хочу обратиться к тренеру. Независимо от решения руководства клуба относительно вашей просьбы об уходе я благодарю вас и ваших коллег от имени всех игроков. Вы много работали для «Трактора», для нас, футболистов. И у нас с вами были хорошие дни», – приводит слова 35-летнего футболиста официальный сайт клуба.



Напомним, Курбан Бердыев уведомил руководство клуба о том, что в последние дни поднимался вопрос о его возвращении в российский футбол и эти переговоры приобрели максимально серьёзный характер. В связи с этим он официально обратился с просьбой покинуть «Трактор», который возглавляет с июня этого года.