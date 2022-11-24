Капитан «Ростова» рассказал, из-за чего может разозлиться Валерий Карпин

Опорный полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов, который также провёл уже четыре игры за сборную России, рассказал о качествах главного тренера обеих команд Валерия Карпина, а также о том, что именно может разозлить наставника внутри команды.



«Бывает ли Карпин несправедливым? Нет. Никогда. Это его большой плюс – он старается относиться ко всем справедливо. Если какой-то пихач от него есть – он по правде. А не так, что он выдумал что-то. Если цепляется, значит, есть за что.



Чем можно разозлить Карпина? Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит. Он может простить неточный пас или удар, потому что сам был футболистом, но только не нарушения дисциплины в быту», – приводит слова Глебова Sport24.

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