Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ежов прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

Ежов прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов после победы над «Спартаком» в матче Кубка России (2:1) поделился впечатлениями от игры с красно-белыми.

«Всегда хочется, чтобы как можно больше зрителей было – такой антураж, атмосфера. Сегодня зрителей было немного, но всех было слышно – очень приятно играть, получилось победить.

Сложные погодные условия, туман, но все в одинаковых условиях. В первом тайме не хватало концовки.

Игра шла на встречных курсах. К сожалению, им удалось забить первыми, но, к счастью, мы забили дважды и победили.

На такие матчи не надо настраиваться, «Спартак» – гранд российского футбола. Никакого недонастроя не было, все понимали, что на домашнем стадионе есть шансы победить, и стремились к этому.

Мы и в прошлом сезоне выигрывали и в итоге проиграли, к сожалению. Чувство недосказанности было, потому что игра получалась, но чего-то не хватало. Игорь Витальевич сказал, что теперь надо играть не отрывками, а всю игру», — приводит слова Ежова Metaratings.

Новость по теме
«Плохому танцору сами знаете, что мешает». Пиняев — о погодных условиях со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022