Ежов прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов после победы над «Спартаком» в матче Кубка России (2:1) поделился впечатлениями от игры с красно-белыми.
«Всегда хочется, чтобы как можно больше зрителей было – такой антураж, атмосфера. Сегодня зрителей было немного, но всех было слышно – очень приятно играть, получилось победить.
Сложные погодные условия, туман, но все в одинаковых условиях. В первом тайме не хватало концовки.
Игра шла на встречных курсах. К сожалению, им удалось забить первыми, но, к счастью, мы забили дважды и победили.
На такие матчи не надо настраиваться, «Спартак» – гранд российского футбола. Никакого недонастроя не было, все понимали, что на домашнем стадионе есть шансы победить, и стремились к этому.
Мы и в прошлом сезоне выигрывали и в итоге проиграли, к сожалению. Чувство недосказанности было, потому что игра получалась, но чего-то не хватало. Игорь Витальевич сказал, что теперь надо играть не отрывками, а всю игру», — приводит слова Ежова Metaratings.
- 24 ноября 2022
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