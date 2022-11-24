Ежов прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов после победы над «Спартаком» в матче Кубка России (2:1) поделился впечатлениями от игры с красно-белыми.



«Всегда хочется, чтобы как можно больше зрителей было – такой антураж, атмосфера. Сегодня зрителей было немного, но всех было слышно – очень приятно играть, получилось победить.



Сложные погодные условия, туман, но все в одинаковых условиях. В первом тайме не хватало концовки.



Игра шла на встречных курсах. К сожалению, им удалось забить первыми, но, к счастью, мы забили дважды и победили.



На такие матчи не надо настраиваться, «Спартак» – гранд российского футбола. Никакого недонастроя не было, все понимали, что на домашнем стадионе есть шансы победить, и стремились к этому.



Мы и в прошлом сезоне выигрывали и в итоге проиграли, к сожалению. Чувство недосказанности было, потому что игра получалась, но чего-то не хватало. Игорь Витальевич сказал, что теперь надо играть не отрывками, а всю игру», — приводит слова Ежова Metaratings.