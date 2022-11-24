Чиркович рассказал о навыках и потенциале Пиняева

Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович поделился мнением о своём партнёре по команде нападающем Сергее Пиняеве.



«Думаю, что у Пиняева есть качества, чтобы заиграть в Европе. Он молод, быстр, силён, хоть и небольшого роста. У него хорошо поставлен удар. Как по мне, он очень хороший игрок. А то, что мы конкуренты, – это хорошо. Здоровая конкуренция плохой не бывает. Я очень надеюсь, что он в итоге уедет в Европу. Тут многое должно сойтись, нужна и удача, но, думаю, у Сергея всё получится.



Да, я знаю про стажировки в «Манчестер Юнайтед». Даже однажды спрашивал Пиняева про это. Он рассказывал, как устроена база и тренировочный процесс. Мы не очень много говорили о самом футболе, так как это всё же детско-юношеский уровень. Сложно это сравнивать с профессиональным уровнем. Если уедет в АПЛ, тогда поговорим.



Думаю, в свои 17–18 он намного быстрее вырос в футбольном плане, чем я. Мне, может, не очень повезло. Но в этом возрасте он уже играет в Премьер-Лиге, а я в 17–18 бегал за вторую команду «Адмиры», — приводит слова Чирковича Metaratings.



21-летний Чиркович принял участие в 11 матчах «Крыльев Советов» в сезоне, в четырёх из них выходил в стартовом составе и забил три мяча.



Пиняев сыграл в 11 играх РПЛ в этом сезоне, забил три гола и отдал три голевые передачи.



Коллектив из Самары после 17 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.