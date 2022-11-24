Globo поделилось инсайдом о составе сборной Бразилии на матч с Сербией со схемой 4-2-4

Журналистам авторитетного бразильского издания Globo стал известен стартовый состав, на который с максимальной долей вероятности сделает ставку главный тренер сборной Бразилии Тите в матче чемпионата мира с сербами 24 ноября.



По данным издания, в атакующей фазе схемой команды на старте мундиаля будет 4-2-4. Если не случится травм или других сюрпризов в оставшиеся часы до матча, с Сербией на поле выйдет следующий состав: Алисон – Данило, Тьяго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро – Каземиро, Лукас Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Неймар, Винисиус Жуниор.



По данным источника, Неймару в этой формации будет отведена творческая роль – он получит возможность чаще оттягиваться во вторую линию атаки и находить варианты в качестве плеймейкера, а в фазе без мяча у него будет меньше оборонительных обязанностей.



Отдельно акцентировано внимание на том, что на скамейке запасных останется Фред. В серии из 15 матчей, которую сборная Бразилии выдала с сентября 2021 года (11 в южноамериканском отборе и четыре товарищеских), он в большинстве случаев был в стартовом составе (девять раз).

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