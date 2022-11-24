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Игрок «Динамо» Нгамалё высказался о соперничестве Камеруна с Бразилией в группе ЧМ-2022

Игрок «Динамо» Нгамалё высказался о соперничестве Камеруна с Бразилией в группе ЧМ-2022
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамалё высказался о предстоящем матче между сборными Бразилии и Камеруна на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«О шансах Камеруна говорить рано. У нас непростая группа, но для нас каждый матч на этом чемпионате мира будет тяжелейшим. Будем двигаться постепенно, от матча к матчу. Поверьте, у Камеруна запредельная мотивация. Будем стараться показать максимум и свои самые лучшие качества. В сборной Бразилии, с которой нам предстоит сыграть, собраны топовые игроки. Но, знаете, они такие же люди, как и мы. Мы будем спокойно настраиваться, выходить и играть. Это футбол, здесь возможно всё — даже самые невозможные вещи», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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