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Защитник ЦСКА рассказал, с кем знаком из сборной Бразилии

Защитник ЦСКА рассказал, с кем знаком из сборной Бразилии
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, кого лично знает из состава сборной Бразилии, которая выступает в данный момент на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«В 2019-м мы вместе играли с Пакета за «Фламенго» U20. Хотя не могу сказать, что мы дружим. Просто играли вместе, а потом наши дороги разошлись», — сказал Роша в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Сборная Бразилии сыграет против Сербии сегодня, 24 ноября. Бразильцы являются единственными в истории пятикратными чемпионами мира. Последний триумф команды датирован 2002 годом.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Полностью интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:

«Неймар одинок и может делать, что хочет». Бразилец из ЦСКА – о своей сборной на ЧМ-2022 «Неймар одинок и может делать, что хочет». Бразилец из ЦСКА – о своей сборной на ЧМ-2022
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