Бельгия обыграла Канаду на ЧМ, Прохазка освободил титул UFC. Главное к утру

Сборная Бельгии одолела сборную Канады в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре, Иржи Прохазка снялся с реванша против Гловера Тейшейры, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принёс победу своей команде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Бельгия обыграла Канаду благодаря голу Батшуайи.

2. Иржи Прохазка снялся с реванша против Тейшейры из-за травмы и освободил титул UFC.

3. Гол Александра Овечкина в овертайме принёс «Вашингтону» победу над «Филадельфией».

4. «Должен вернуться в Россию». Иранский «Трактор» официально сообщил о желании Бердыева уйти.

5. Анкалаев и Блахович проведут бой за вакантный титул в полутяжёлом весе на UFC 282.

6. Юханссон украл у Овечкина 790-ю шайбу в НХЛ в матче с «Филадельфией».

7. Globo поделилось инсайдом о составе сборной Бразилии на матч с Сербией со схемой 4-2-4.

8. Малкин — об эмоциях от недавних событий: последние три дня я плачу ежедневно.

9. 50 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Эдмонтон».

10. ФИФА не накажет сборную Германии за акцию протеста перед матчем с Японией.