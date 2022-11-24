Бельгия обыграла Канаду на ЧМ, Прохазка освободил титул UFC. Главное к утру

Сборная Бельгии одолела сборную Канады в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре, Иржи Прохазка снялся с реванша против Гловера Тейшейры, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принёс победу своей команде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Бельгия обыграла Канаду благодаря голу Батшуайи.
2. Иржи Прохазка снялся с реванша против Тейшейры из-за травмы и освободил титул UFC.
3. Гол Александра Овечкина в овертайме принёс «Вашингтону» победу над «Филадельфией».
4. «Должен вернуться в Россию». Иранский «Трактор» официально сообщил о желании Бердыева уйти.
5. Анкалаев и Блахович проведут бой за вакантный титул в полутяжёлом весе на UFC 282.
6. Юханссон украл у Овечкина 790-ю шайбу в НХЛ в матче с «Филадельфией».
7. Globo поделилось инсайдом о составе сборной Бразилии на матч с Сербией со схемой 4-2-4.
8. Малкин — об эмоциях от недавних событий: последние три дня я плачу ежедневно.
9. 50 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Эдмонтон».
10. ФИФА не накажет сборную Германии за акцию протеста перед матчем с Японией.
- 24 ноября 2022
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