Куртуа — о встрече Бельгии с Канадой на ЧМ: это была не лучшая наша игра

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа оценил игру своей команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с Канадой (1:0), а также высказался о встрече команды Испании с Коста-Рикой.
«Они много били, но только три раза ударили в створ. Это была не лучшая наша игра. Во многих составляющих нам необходимо прибавлять. Важно было оставить ворота «сухими» в первой встрече.
Они оказали очень сильное давление. Мы этого не ожидали. Было много пространства, но мы не могли сделать последний пас.
Я не видел всю игру Испании. Мы совсем немного посмотрели в раздевалке. Я думаю, что Луис Энрике создал очень конкурентоспособную команду», — приводит слова Куртуа Marca.
Матч Бельгия — Канада завершился победой подопечных Роберто Мартинеса со счётом 1:0. Единственный гол забил Миши Батшуайи. Футболист сборной Канады Альфонсо Дэвис не сумел реализовать пенальти. По итогам 1-го тура Бельгия единолично возглавила квартет F.
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