Экс-тренер Камеруна Валерий Непомнящий вспомнил, как проиграл Англии в четвертьфинале ЧМ

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился воспоминаниями о том, как его подопечные уступили команде Англии в четвертьфинальном матче ЧМ-1990 (2:3).
«Первой в памяти всплывает победа над сборной Аргентины, тогдашним чемпионом мира, в матче открытия турнира. Второе яркое воспоминание — поражение от Англии в четвертьфинале. За семь минут до конца вели 2:1, а потом получили два пенальти и проиграли. Это было сильное разочарование, поскольку касалось конкретно меня. Считаю, что я как тренер недоработал. Не смог внести коррективы в нужный момент в расстановку, сделать необходимые замены», — сказал Непомнящий в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Свой стартовый поединок на ЧМ-2022 камерунцы проведут уже сегодня, 24 ноября. Команда сыграет с Швейцарией.
- 24 ноября 2022
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