Защитник «Пари НН» Александров рассказал, как отнёсся к уходу Галактионова в «Локомотив»

Российский защитник «Пари Нижний Новгород» Никита Александров высказался о переходе бывшего главного тренера Михаила Галактионова в московский «Локомотив».
«Спокойно отнёсся к уходу Михаила Галактионова в «Локомотив». Дальше продолжаем работу с исполняющим обязанности главного тренера Антоном Геннадьевичем Хазовым. Ничего не изменилось: продолжаем играть и добывать очки. Пойду ли в «Локо», если Галактионов позовёт? Не знаю. Я пока принадлежу «Пари НН». Хочу остаться в Нижнем Новгороде», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Галактионов покинул нижегородский клуб 11 ноября после матча с «Ахматом» (3:2). По согласованию с Российским футбольным союзом (РФС) Галактионов останется на должности старшего тренера молодёжной сборной России.
- 24 ноября 2022
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