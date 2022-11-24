Защитник ЦСКА Роша предположил, кто станет тренером сборной Бразилии после ЧМ-2022

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о возможном уходе главного тренера сборной Бразилии Аденора Леонардо Бакши Тите после чемпионата мира 2022 года.
«Тите – отличный тренер, который брал клубный чемпионат мира. Его «Коринтианс» побеждал великолепный «Челси». Сейчас в сборной он проделывает хорошую работу. Команда должна подойти сильной к турниру. Победа на ЧМ-2022 была бы классным подарком в том числе для него самого.
Информация об уходе Тите после ЧМ-2022? Я бы этого не хотел, но если это произойдёт, то я бы советовал взять тренера «Флуминенсе» Фернандо Дениза. У него интересный стиль – его команды владеют мячом, как у Гвардиолы», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:
- 24 ноября 2022
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