Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал победу в матче Кубка России с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о победном матче группового этапа Кубка России с московским «Локомотивом» (1:0).

«Традиционно сложный матч. Быстрый гол, который стал единственным, хотя моменты были. Были хорошие моменты, подходы, но даже не знаю, как расценивать выход один на один. Что в первом случае, что во втором, в третьем совершенно неправильно сыграли в ситуации. Нервная концовка, как зачастую бывает. Соперник перешёл на длинные передачи, выпустив фактурного нападающего, который добавил нервозности.

Благодарен ребятам, благодарен за их самоотдачу. Благодарю болельщиков, которые поддерживали и поддерживают. Думаю, что результат закономерный. Хочу всех поздравить с победой!» — сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.

«Краснодар» возглавил группу А. В заключительном туре команда встретится с «Химками» 27 ноября.