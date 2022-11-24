Валерий Непомнящий рассказал, зачем Роже Милла звонил ему в четыре утра летом 2022 года

Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о том, как бывшие игроки его команды Роже Милла и Жюль Онана поздравляли бывшего наставника с днём рождения.
«Этим летом мне позвонил камерунец, говорящий по-русски, и спросил, могут ли меня поздравить с днём рождения мои бывшие игроки. Конечно, я ответил согласием. И вот в четыре утра 7 августа они мне набрали — Милла и Жюль Онана, центральный защитник той сборной. Они, правда, немножко напутали и на год раньше меня с юбилеем поздравили — думали, что мне уже 80 стукнуло. Но всё равно это был очень приятный сюрприз.
Как сейчас Роже? Для камерунца 70 лет — очень серьёзный возраст. Но Милла отлично выглядит. Не пьёт, не курит. Только немного располнел, а так в порядке», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 24 ноября 2022
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