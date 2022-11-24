Валерий Непомнящий рассказал, какая у него была зарплата в сборной Камеруна

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о своей зарплате в национальной команде.

«Мне премиальные не полагались. Только зарплата. Игроки состояли на контракте с федерацией футбола, а тренер — нет. Я подписывал договор с министерством труда Камеруна. Должность главного тренера сборной утверждалась декретом президента. А государственным чиновникам премиальные не причитались.



Какой был оклад? Официальная зарплата — 1500 долларов. Но в те времена советский специалист за рубежом не имел права получать больше 700. Оклад четвёртой категории равнялся 416 инвалютным рублям. В первую входил посол, во вторую — консул и т. д. Поэтому я из своих 1500 баксов 800 отправлял спорткомитету СССР. Так положено было», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.