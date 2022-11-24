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Защитник ЦСКА Роша: нет такого, что Бразилия прямо обязана забирать трофей ЧМ-2022

Защитник ЦСКА Роша: нет такого, что Бразилия прямо обязана забирать трофей ЧМ-2022
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился ожиданиями от выступления сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Нет такого, что прямо обязаны забирать трофей. Просто там собраны лучшие игроки – Винисиус, Неймар, Пакета, Рафинья, Ришарлисон, Жезус, Тьяго Силва, Маркиньос...» — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Соперниками сборной Бразилии по группе G выступят команды Сербии, Швейцарии и Камеруна. В 1-м туре группового этапа бразильцы сыграют с Сербией сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.

Полностью интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:

«Неймар одинок и может делать, что хочет». Бразилец из ЦСКА – о своей сборной на ЧМ-2022 «Неймар одинок и может делать, что хочет». Бразилец из ЦСКА – о своей сборной на ЧМ-2022
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