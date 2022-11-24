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Непомнящий: всегда с подозрением относился к ЧМ. Турнир усталых фаворитов

Непомнящий: всегда с подозрением относился к ЧМ. Турнир усталых фаворитов
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал об отношении к чемпионатам мира по футболу.

«К чемпионатам мира я всегда относился с большим подозрением – в плане тенденций развития современного футбола. Чемпионат мира — это турнир усталых фаворитов, которые к концу сезона подходят измочаленными и измождёнными. На этом фоне середняки могут добиться чего-то большего. Посмотрите, сколько травмированных звёзд сейчас. Заканчивается год, приходит время паузы, а им приходится опять напрягаться. Поэтому, когда говорят «сенсация», я внутренне добавляю: недоработали, не успели подготовиться. Таких сенсаций в Катаре, думаю, будет ещё много», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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