Ежов: когда кто-то уходит из «Крыльев», это вызывает дискомфорт. Хочется сплочённости

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, какие сборные ему понравились на чемпионате мира — 2022 в Катаре, а также ответил на вопрос о возможном уходе футболистов из самарской команды.

«Смотрю ли ЧМ-2022? Стараюсь смотреть почти все матчи, которые получается. Другой уровень футбола очень интересно наблюдать. Понравились Франция и Англия, которые забили много голов. Но всё равно в футбол интереснее играть, чем его смотреть. Япония сыграла почти как «Крылья» (смеётся)? Да, отлично!

«Крылья» хотят закончить сезон этим же составом? Не знаю, как получится, тут же не мы всегда всё решаем. Конечно, хочется, чтобы команда была сплочённая. Когда кто-то уходит, это вызывает дискомфорт», — приводит слова Ежова Metaratings.