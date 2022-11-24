Защитник ЦСКА Роша: конечно, Бразилия — фаворит ЧМ. Жду, что наша сборная возьмёт кубок

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша назвал сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира, который проходит в Катаре.



«Конечно, Бразилия – фаворит ЧМ. Я как бразилец жду, что наша сборная возьмёт кубок. Доволен тем составом, который сейчас подобрался, и буду переживать за парней», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками сборной Бразилии по группе G выступят команды Сербии, Швейцарии и Камеруна. В 1-м туре группового этапа бразильцы сыграют с Сербией сегодня, 24 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча — в 22:00 мск.



Полностью интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»: