Защитник ЦСКА Роша: конечно, Бразилия — фаворит ЧМ. Жду, что наша сборная возьмёт кубок
Поделиться
Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша назвал сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира, который проходит в Катаре.
«Конечно, Бразилия – фаворит ЧМ. Я как бразилец жду, что наша сборная возьмёт кубок. Доволен тем составом, который сейчас подобрался, и буду переживать за парней», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками сборной Бразилии по группе G выступят команды Сербии, Швейцарии и Камеруна. В 1-м туре группового этапа бразильцы сыграют с Сербией сегодня, 24 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча — в 22:00 мск.
Полностью интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
12:51
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:32
-
11:28
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:07
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:20
-
10:10
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:47
Партнерский контент