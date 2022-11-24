Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо высказался о своём будущем в клубе

Полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о своём будущем на клубном уровне.

«Я не знаю своё будущее. Я не знаю, останусь ли в «Ювентусе»… Сейчас не время обсуждать это. Безусловно, последние выступления помогут мне перейти куда угодно или подписать новый контракт с «Ювентусом», — приводит слова полузащитника La Repubblica.

Действующий контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. Новое соглашение с итальянским клубом до сих пор не подписано, и с 1 января 2023 года французский полузащитник получит право вести переговоры с другими командами.

За туринский клуб Рабьо выступает с 2019 года. Футболист сыграл 145 матчей, в которых забил 11 голов и сделал восемь голевых передач.

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