Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо высказался о своём будущем в клубе

Полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о своём будущем на клубном уровне.
«Я не знаю своё будущее. Я не знаю, останусь ли в «Ювентусе»… Сейчас не время обсуждать это. Безусловно, последние выступления помогут мне перейти куда угодно или подписать новый контракт с «Ювентусом», — приводит слова полузащитника La Repubblica.
Действующий контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. Новое соглашение с итальянским клубом до сих пор не подписано, и с 1 января 2023 года французский полузащитник получит право вести переговоры с другими командами.
За туринский клуб Рабьо выступает с 2019 года. Футболист сыграл 145 матчей, в которых забил 11 голов и сделал восемь голевых передач.
Погба станцевал с травмированным коленом
- 24 ноября 2022
-
12:51
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:32
-
11:28
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:07
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:20
-
10:10
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:47