Главный тренер сборной Канады — о матче с Бельгией: мы увидели, что мы футбольная нация

Главный тренер сборной Канады по футболу Джон Хердман прокомментировал матч чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальной командой Бельгии (0:1).

«Мы заставили страну гордиться. Мои игроки сегодня показали, зачем мы здесь. Наши болельщики тоже были невероятными. Мы увидели, что мы футбольная нация. Цель состояла в том, чтобы играть без страха и забить первыми. У нас не получилось это, но я действительно горжусь моими игроками. Мы должны продолжать держаться вместе и верить в успех.

Мы надеялись, что пенальти поможет нам выйти вперёд. Я горжусь тем, как Альфонсо Дэвис взял на себя ответственность в момент, когда вся страна ждала гола. Мы были близки к тому, чтобы открыть счёт, но это был не наш день. Тибо Куртуа — хороший вратарь… У нас были шансы, но у соперников был голкипер «Реала» в воротах… У нас было много моментов, не могу жаловаться. Теперь мы должны оставить этот матч позади, извлечь из него уроки и выделить положительные моменты. Нам предстоит важный матч с Хорватией. Будущие соперники будут нас уважать, я в этом уверен», — приводит слова наставника канадцев RTBF.

Чемпионат мира в Катаре — второй в истории для сборной Канады. В следующих матчах канадцы встретятся с национальными командами Хорватии и Марокко.

Новость по теме Главный тренер Канады Хердман стал первым, кто возглавлял сборные на женском и мужском ЧМ

Чемп на ЧМ! Изучаем цены в фан-шопах: сколько стоит маскот?