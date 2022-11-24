Датчанин Томас Дилейни больше не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы
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Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни пропустит дальнейшие игры чемпионата мира из-за травмы. Футболист получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа с Тунисом (0:0). Об этом сообщила пресс-служба сборной Дании.
«Нам будет не хватать Томаса на поле и за его пределами. Другие игроки готовы, у нас есть сильный состав для следующих матчей», — сказал главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн.
Национальная команда Дании выступает в группе D чемпионата мира в Катаре. Соперниками датчан являются Тунис, Франция и Австралия. После 1-го тура группу возглавляют французы, набрав три очка. У Дании и Туниса по одному баллу. Замыкает турнирную таблицу сборная Австралии (0).
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